5 مستبعدين من قائمة منتخب مصر النهائية في أمم أفريقيا 2023.. مفاجآت بالجملة

تحددت ملامح قائمة منتخب مصر النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبلة وحتى فبراير الذي يليه.

وسيعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، القائمة النهائية للفراعنة اليوم السبت، والتي من المقرر أن تشهد وجود 27 لاعبًا وفقًا لتعليمات كاف.

وستشهد قائمة منتخب مصر النهائية مفاجآت بالجملة، في ظل الإصابات المقلقة التي أصابت عدد من اللاعبين الأساسين، وعلى رأسهم محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي.

وأصبح من المتوقع أن يتم استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الأول، من القائمة النهائية بسبب الإصابة، ليكون هو أقوى مفاجآت قائمة البرتغالي روي فيتوريا، بالإضافة إلى أحمد الشناوي حارس بيراميدز بعد إصابته طويلة المدى

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وفي خط الدفاع، من المتوقع أن يغيب عمر كمال عبد الواحد وياسر إبراهيم، بعدما تعرضهما للإصابة رفقة أنديتهم فيوتشر والاهلي في بطولة كأس السوبر الأخيرة.

وفي وسط الميدان، يخشى منتخب مصر فقدان خدمات عمر مرموش، بعدما تعرض لإصابة مقلقة رفقة فريقه آينتراخت فرانكفورت، والتي قد تعيق وجوده مع الفراعنة.