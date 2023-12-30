مستشار قانوني سعودي: صرفت الأندية الصاعدة 2.72% مما أنفقه الأهلي.. والاتحاد استفاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كتب المستشار القانوني الرياضي السعودي، أحمد الشيخي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس": "صرفت الأندية الصاعدة الأخرى، حوالي 2.72% فقط من ما صرفه الأهلي، على اللاعبين الأجانب".

وأضاف: "هذا الموسم هل كانت مداخيل الراقي تبرر هذه الفوارق، ولنا في قضية إيفرتون الحالية وخصم نقاطه العشرة مثالاً".

واختتم: "أعتقد وأثق أن استكمال مشروع نظام اللعب المالي العادل، الذي ربما ما زال العمل عليه جارياً سيكون أول أولوياتنا للموسم القادم".

وتعاقد أهلي جدة مع 8 محترفين خلال الانتقالات الصيفية الماضية وهم، روبرتو فيرمينو، روجر إيبانيز، إدوارد ميندي، ميريح ديميرال، فرانك كيسييه، جابري فيجا، رياض محرز، آلان سان ماكسيمين.

وأشار الشيخي في تغريدة أخرى إلى أن اتحاد جدة استفاد من استثناء الاتحاد السعودي بشأن التعاقد مع اللاعبين، وكتب: "بعد أشهر من انفرادنا بالحديث عن "الاستثناء" الذي استفاد منه نادي الاتحاد واقتراحنا تعديل النظام، ها هو القرار التصحيحي يصدر اليوم".

وأوضح: "الاتحاد السعودي يؤكد ما ذكرناه من أن تسجيل نادي الاتحاد لأكثر من ٨ لاعبين أجانب كان مخالفاً للنظام؛ حيث أن السماح للأندية بتسجيل 10 لاعبين ابتداءً من الموسم القادم يعني أن ذلك ممنوع حاليا".

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح للأندية بتسجيلهم، ليصلوا إلى 10 أجانب منهم لاعبان مواليد 2003 فأكثر.

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