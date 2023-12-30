بعد الفوز بالسوبر.. اجتماع الخطيب بكولر لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتماعا مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ظهر يوم الجمعة، لتقييم المرحلة الماضية في كافة المستويات.

وحضر الاجتماع كلا من، لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، زكريا ناصف عضو اللجنة، حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، خالد بيبو مدير الكرة، خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وشهد الاجتماع الحديث عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والعمل على توفير كافة عناصر النجاح، حتى يستكمل كولر مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهير النادي.

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