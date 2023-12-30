الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 عدة مباريات في مختلف البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي، الذي تنطلق فيه الجولة العشرون، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والسعودي.

وجاء جدول مباريات اليوم كالآتي:

الدوري المصري:

البنك الأهلي - المقاولون العرب، 4:00 عصرا، على قناة أون تايم سبورتس 2

إنبي - بلدية المحلة، 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 2

طلائع الجيش- زد، 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1

الدوري الإنجليزي:

لوتون تاون - تشيلسي، 2:30 ظهرا، على قناة بي إن سبورتس 1

كريستال بالاس - برينتفورد، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4

وولفرهامبتون -إيفرتون، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3

استون فيلا - بيرنلي، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 2

مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

نوتينجهام فورست - مانشستر يونايتد، 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1

الدوري السعودي:

الفتح - الأخدود، 5:00 مساءً، على قناة إس إس سي اكسترا 1

الطائي - الاتحاد، 5:00 مساءً، على قناة إس إس سي سبورتس 1

الشباب - الوحدة، 8:00 مساءً، على قناة إس إس سي اكسترا 1

التعاون - النصر، 8:00 مساءً، على قناة إس إس سي سبورتس 1

الدوري الإيطالي:

أتلانتا - ليتشي، 1:30 ظهرا، على تطبيق "Starz play"

أودينيزي - بولونيا، 4:00 عصرا، على تطبيق "Starz play"

كالياري - إمبولي، 4:00 عصرا، على تطبيق "Starz play"

هيلاس فيرونا - ساليرنيتاتا، 7:00 مساءً، على تطبيق "Starz play"

ميلان - ساسولو، 7:00 مساءً، على تطبيق "Starz play"

يوفينتوس - روما، 9:45 مساءً، على تطبيق "Starz play"

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