الدوري الإنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 عدة مباريات في مختلف البطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي، الذي تنطلق فيه الجولة العشرون، بالإضافة إلى مباريات الدوري المصري والسعودي.
وجاء جدول مباريات اليوم كالآتي:
الدوري المصري:
البنك الأهلي - المقاولون العرب، 4:00 عصرا، على قناة أون تايم سبورتس 2
إنبي - بلدية المحلة، 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 2
طلائع الجيش- زد، 7:00 مساءً، على قناة أون تايم سبورتس 1
الدوري الإنجليزي:
لوتون تاون - تشيلسي، 2:30 ظهرا، على قناة بي إن سبورتس 1
كريستال بالاس - برينتفورد، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 4
وولفرهامبتون -إيفرتون، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 3
استون فيلا - بيرنلي، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 2
مانشستر سيتي - شيفيلد يونايتد، 5:00 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1
نوتينجهام فورست - مانشستر يونايتد، 7:30 مساءً، على قناة بي إن سبورتس 1
الدوري السعودي:
الفتح - الأخدود، 5:00 مساءً، على قناة إس إس سي اكسترا 1
الطائي - الاتحاد، 5:00 مساءً، على قناة إس إس سي سبورتس 1
الشباب - الوحدة، 8:00 مساءً، على قناة إس إس سي اكسترا 1
التعاون - النصر، 8:00 مساءً، على قناة إس إس سي سبورتس 1
الدوري الإيطالي:
أتلانتا - ليتشي، 1:30 ظهرا، على تطبيق "Starz play"
أودينيزي - بولونيا، 4:00 عصرا، على تطبيق "Starz play"
كالياري - إمبولي، 4:00 عصرا، على تطبيق "Starz play"
هيلاس فيرونا - ساليرنيتاتا، 7:00 مساءً، على تطبيق "Starz play"
ميلان - ساسولو، 7:00 مساءً، على تطبيق "Starz play"
يوفينتوس - روما، 9:45 مساءً، على تطبيق "Starz play"
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