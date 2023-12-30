فانتازي... من هو أفضل كابتن للجولة العشرين من الدوري الإنجليزي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يقوم كشافة فانتازي بتحليل إحصائيات المصري محمد صلاح ونجم توتنهام سون هيونج مين، من أجل اختيار أفضل كابتن للجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب كل من صلاح لاعب ليفربول وسون نجم توتنهام هوتسبير على أرضهما في مباراتهما الأخيرة قبل المغادرة للمشاركة في البطولات الدولية، حيث يواجهان نيوكاسل يونايتد وبورنموث على التوالي.

تحليل إحصائيات الثنائي خلال آخر أربع مباريات

تفوق سون على صلاح خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة من الدوري، حيث عادل هدفي صلاح بينما تفوق عليه بثلاث تمريرات حاسمة مقابل تمريرة واحدة.

وتظهر الإحصائيات أنه لم يكن هناك فارق بين سون وصلاح من حيث التسديدات داخل منطقة الجزاء، وتحويل التسديدات إلى الأهداف والتمريرات المفتاحية خلال آخر أربع مباريات.

من لديه أفضل إحصائيات على أرضة؟

عندما يتعلق الأمر باللعب داخل الديار، يتفوق صلاح على منافسه في كل الأرقام والإحصائيات طوال الموسم.

إحصائيات الفرص الخطيرة تصب في صالح المصري بشكل كبير، فرص صلاح الخطيرة ال13 التي تلقاها، وصناعة سبع فرص خطيرة تعني أنه شارك في 20 فرصة من هذا النوع في المباريات على أرضه، أي ضعف عدد الفرص لدى سون.

تقييم دفاعات الخصم آخر 4 مباريات

يمكن أن يساعد تحليل إحصائيات خط دفاع الخصم في تحديد أي نقاط ضعف يجب استهدافها.

وتزيد هذه الإحصائيات من قوة صلاح، حيث تلقى نيوكاسل 15 فرصة خطيرة في آخر أربع مباريات، وهو أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى الجانب الآخر، يتمتع بورنموث بأفضل سجل دفاعي، ولم يسمح لخصومه إلا بفرصة واحدة خطيرة فقط، على الرغم من أنهم لعبوا مباراة واحدة أقل خلال هذه الفترة بسبب إلغاء لقاء الأسبوع 17 ضد لوتون تاون.

ويعد فريق نيوكاسل أيضا الأسوأ بين الاثنين من حيث استقبال الأهداف والتسديدات من داخل منطقة الجزاء خلال آخر أربعة أسابيع من الدوري.

من هو أفضل كابتن؟

يبدو أن العروض القوية التي يقدمها صلاح على أرضه، بالإضافة إلى المستوى الدفاعي السيئ لنيوكاسل، ستمنحه التفوق على سون.

وعلى الرغم من أن إحصائيات بورنموث الدفاعية القوية إلا أن سون يمكنه التألق والمشاركة بالأهداف، ولكن المصري لديه خصم ضعيف جدا دفاعيا في الفترة الأخيرة.