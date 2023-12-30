تحذير.. تعرف على الموعد النهائي لاستخدام الوايلد كارد الأول في فانتازي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يحذر كشافة الدوري الإنجليزي مدربي فانتازي الذين لم يستخدموا خاصية "الوايلد كارد" لأول مرة، قبل الموعد النهائي للانتقالات غدا السبت في تمام الساعة 1 ظهرا.

ويجب على مدربي فانتازي الذين لا يزال لديهم أول وايلد كارد أن يدركوا أنه يجب عليهم استخدام الخاصية قبل الموعد النهائي للجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

وإذا فشلوا في القيام بذلك، فسيفقد هؤلاء المديرون فرصة الحصول على شريحة أخرى من خاصية "الوايلد كارد" هذا الموسم.

وستكون خاصية "الوايلد كارد" الثانية لعام 2023/24 متاحة على الفور للمدربين الذين استخدموها من قبل، وستظل هذه الخاصية متاحة للاستخدام حتى نهاية الموسم.