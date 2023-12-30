شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عوض: التعاقد مع كيروش أهم قرار لى.. وعدت للأهلى بعد استقالتى من اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي، أن التعاقد مع كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر لكرة القدم أهم قرار تم اتخاذه أثناء تواجده في اللجنة الثلاثية في اتحاد الكرة.

وقال أحمد حسام عوض، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أول فرصة لي للعمل في المجال الرياضة جاء عن طريق لجنة الشباب بالنادي الأهلي، ثم أصبحت رئيس هذه اللجنة، ثم كنت عضو اللجنة الثلاثية التي تم تعيينه لإدارة اتحاد الكرة من جانب الفيفا بجانب أحمد مجاهد ومحمد الشوربجي".

وأضاف عضو شركة الكرة بالأهلي: "أهم قرار لي عندما كنت مسئولا في اتحاد الكرة هو التعاقد مع كارلوس كيروش، واستقلت قبل نهاية المدة بشهر واحد لأنني كنت قد أتممت مهمتي بالاتفاق مع أعضاء الاتحاد".

وتابع: "عملي في اللجنة الثلاثية سبّب اختلافا في وجهات النظر مع مسئولي الأهلي، ثم بعد رحيلي عن اللجنة الثلاثية بـ6 أشهر تم اختياري عضوا في شركة الكرة بالنادى الأهلي".