شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدرس الإسماعيلي بالفيديو قبل مواجهة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي، وآخرها مواجهة إنبي والتى انتهت بهزيمة الدراويش بهدف نظيف، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأصفر قبل مواجهة الاثنين المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة النادي الإسماعيلي المقرر لها الاثنين المقبل الأول من يناير المقبل.

وصرف مجلس إدارة النادي المصري جزءًا من المستحقات المتأخرة للاعبيه، وفي مقدمتهم النيجيري إيزي إيميكا، وذلك لإنهاء أزمة اللاعب التي تصدرت المشهد خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد وكيله بشكوى النادي لفسخ العقد.

وعاد فريق الكرة الأول بالنادي المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة، التي منحها علي ماهر المدير الفني للفريق الأخضر للاعبيه، عقب انتهاء مرحلة معسكر بورسعيد، وذلك بعد خوض ودية الرباط والأنوار التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويحتل النادي المصري المركز السادس فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.