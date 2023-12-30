شكرا لقرائتكم خبر عن عضو شركة الكرة بالأهلى: تفاوضنا مع إمام عاشور بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي، أن شركة الكرة بالنادى الأهلي هي التي رشحت التعاقد مع المغربي رضا سليم، مارسيل كولر وافق على ضم اللاعب.

وقال أحمد حسام عوض، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شغل شركة الكرة تنفيذي، وهناك ترشيحات من جانب الاسكوتنج، ولكن القرار الفني والنهائي يخص كولر ورئيس النادى وليس قرارنا".

وأضاف: "البعض تحدث عن رحيل موديست كنوع من الاجتهادات الإعلامية، ورضا سليم كان من ترشيح شركة الكرة بالنادى الأهلي وكولر وافق عليه، وما ترد من توصل بيراميدز لاتفاق مع رضا سليم قبل تعاقد معه غير صحيح".

وتابع: "أمير توفيق هو أول من تحدث مع إمام عاشور بعد انتقاله إلى ميتيلاند الدنماركي وليس قبل ذلك، وإمام تنازل عن مبلغ كبير من راتبه للانتقال إلى الأهلي وإمام كان حابب جدا الانتقال للأهلي لذلك المفاوضات تمت بشكل سهل معه".

واختتم عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي تصريحاته قائلا: "كولر رفض كل المهاجمين الذين تم تقديمهم من قبل الشركة وتمسك بضم موديست، بعد فشل التعاقد مع سوزا بسبب تراجع النادى الكوري عن الاتفاق الذي تم مع الأهلي".