شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى أبرزهم.. 3 مدربين صنعوا من الفسيخ شربات فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أبرز 3 مدربين ينطبق عليهم شعار "صنعوا من الفسيخ شربات" بسبب نجاحهم في تحقيق نتائج جيدة مع فرقهم، رغم عدم توافر الإمكانيات لديهم في دورى nile.

وقاد تامر مصطفى فريق إنبى إلى احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى حتى ولو بشكل مؤقت، برصيد 16 نقطة بعد خوض 10 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر 4 مباريات.

ووضع تامر مصطفى فريق إنبى في مكانة مميزة رغم قلة الإمكانيات والصفقات التي تعاقد معها النادى البترولى في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يجلب سوى صفقة وحيدة قبل غلق باب القيد، متمثلة في اللاعب زياد طارق والذى لم يشارك مع الفريق البترولى حتى الآن.

يأتي الدورى على مجدى عبد العاطى الذى يتصدر جدول ترتيب الدورى حتى الآن بشكل مؤقت وبرصيد 19 نقطة من 9 مباريات، حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات ولم يتلق أي هزيمة، رغم صعوده حديثاً لدورى الأضواء والشهرة.

نجح مجدى عبد العاطى في خلق الروح والحافز لدى لاعبى زد، رغم كثرة الصفقات التي تعاقد معها الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية إلا أنه استطاع خلق التجانس والتأقلم بينهم، حتى يحققوا هذه النتائج الإيجابية التي جذبت أنظار الجميع في الدورى.

نفس الحال ينطبق على أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، الذى يحجز المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى بعد 10 مباريات برصيد 16 نقطة حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مثلها وخسر في مواجهتين.