شكرا لقرائتكم خبر عن كمون: استبعاد "الجزيرى والمثلوثى" من قائمة تونس علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أمين كمون، المحلل الفني وقائد الاتحاد المنستيري التونسي سابقا، أن منتخب تونس سيدخل في معسكر مغلق يوم الثلاثاء المقبل، ويلعب مباراتين وديتين أمام موريتانيا والرأس الأخضر استعدادا لأمم أفريقيا في كوت ديفوار.

وقال كمون، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "اختيارات مدرب منتخب تونس تسببت في تساؤلات خاصة بعد استبعاد حمزة المثلوثي وسيف الجزيري، والمدير الفني كان يؤكد أن المنتخب سيضم لاعبين جددا ولكن هذا لم يحدث".

وأضاف: "حمزة المثلوثي يقدم أداء جيدا مع فريق الزمالك، ولكن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس لا يرغب في الاعتماد عليه، وهذا أمر غريب لأنه لم يمنحه الفرصة مثلما منح اللاعبين الآخرين".

وتابع: "كان يجب انضمام سيف الجزيري مثلما انضم ياسين الخنيسي لقائمة منتخب تونس، ومن وجهة نظري الجزيري أفضل من الخنيسي".