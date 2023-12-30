شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: لا عروض لديانج حاليا.. وكولر لم يطلب رحيل معلول والسولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي، أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، لم يطلب رحيل الثنائى على معلول وعمرو السولية، ومحمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد عقده قريبا.

وقال أحمد حسام عوض، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لا توجد أي عروض في الوقت الحالي لضم أليو ديانج، وإذا جاء عرض بقيمة مناسبة وموافقة فنية من كولر سيتم السماح له".

وأضاف عضو شركة الكرة بالنادى الأهلي: "محمد هاني سيتم الإعلان عن تجديد تعاقده قريبا، وكولر لم يطلب رحيل عمرو السولية وعلى معلول".

واختتم أحمد حسام عوض حديثه قائلا: الأهلي لا يعلن عن تفاصيل المفاوضات مع أي لاعب إلا بعد انتهاء التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب، والكلام عن صفقة عمر كمال عبد الواحد وتوقف المفاوضات غير صحيح والعبرة في من يعلن الصفقة.