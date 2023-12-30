مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 فى الدوري المصري والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات قوية، تجمع البنك الأهلى مع المقاولون العرب، وإنبى مع بلدية المحلة، وأخيراً طلائع الجيش مع زد إف سى.

مواعيد مباريات اليوم السبت 30 / 12 / 2023 من دوري nile

ففي المباراة الأولى يستضيف البنك الأهلى نظيره المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم السبت باستاد السلام في مواجهة لن تنقصها الإثارة المتعة الكروية.

وحقق البنك الأهلى فوزاً على بلدية المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقى الخسارة في 8 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 16 هدف في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعدما لعب 9 مباريات حقق فوز وحيد وأربعة تعادلات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

وطالب طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات للتخلص من مراكز القاع في المسابقة، بينما شدد طلعت محرم المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة خوض كل مباريات الدوري بنظام الكؤوس لحصد الانتصارات المتتالية لتصحيح مسار ذئاب الجبل بالمسابقة.

وفى المباراة الثانية، يستضيف إنبى نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت في مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها إلا مع صافرة حكم اللقاء.

وحقق إنبى الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة بهدفين دون رد من البنك الأهلى في نفس الجولة

ويحتل إنبى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز فى 5 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 11.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

ومن جانبه طالب تامر مصطفى، المدير الفني، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه في المربع الذهبى للمسابقة، بينما شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة على لاعبيه ضرورة إيقاف نزيف النقاط في المسابقة قبل توقفها بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2024.

وفى المباراة الثالثة يستضيف طلائع الجيش نظيره زد اف سى في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد جهاز الرياضة في مواجهة لن تخلو من الاثارة الكروية نظراً لقوة الفريقين.

وخسر الطلائع من سموحة بهدف دون رد في أخر ظهور له بالمسابقة فيما حقق زد اف سى فوزاً على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

في المقابل يتصدر زد اف سى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 19 نقطة بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بتصحيح مسار الفريق لإستعادة موقعه في مراكز المقدمة بجدول الدوري ، في المقابل شدد مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على صدارة المسابقة بجانب استمرار سجله خالياً من الهزائم.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.