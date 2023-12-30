طارق السعيد يوجه رسالة لثنائي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - وجه طارق السعيد نجم الكرة المصرية السابق، رسالة إلى ثنائي النادي الأهلي إمام عاشور ومصطفى شوبير.

وقال طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «النهار»: «مباراة الأهلي وفيوتشر كانت قوية للغاية، ولاعبو النادي الأهلي كانوا يظهرون بشكل سريع في التمرير أفضل عن كل المباريات الماضية».

وأضاف: «مروان عطية رائع مع النادي الأهلي، وأرى أن إمام عاشور فارق مع الفريق خلال الموسم الحالي وصفقة مميزة ولكنه يحتاج فقط للهدوء وعدم الرد على أي انتقاد».

وتابع: «مصطفى شوبير حارس مميز ولا أرغب في تحميله الخطأ، لأن كل اللاعبين نخطأ وجميعنا أخطأنا عندما كنا لاعبين».

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز في بطولة كأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه بعد الفوز أمام مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين.