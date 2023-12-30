تعرف على النجوم التي ستغيب عن الدوري الأنجليزي للمشاركة في الكان

ياسر رشاد - القاهرة - تعيش اندية الدوري الأنجليزي والمديرين الفنيين في البريمييرليج كابوسا حقيقيا هذه الأيام بسبب مشاركة العديد من نجوم الاندية الأنجليزية في كأس الأمم الافريقية وكأس أسيا وهو ما سيعني غيابهم عن منافسات الدوري الأنجليزي ربما لفترة قد تصل إلى شهر تقريبا .

وبعد اعلان اغلب المنتخبات الافريقية وايضا الاسيوية قائمة المنتخبات التي ستشارك في البطولتين بات على المديرين الفنيين ضرورة تعويض غياب هؤلاء النجوم وهو ما علق عليه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الأنجليزي الذي سيغيب عنه هدافه الاول محمد صلاح قائد منتخب مصر وايضا نجم الوسط واتارو اندو حيث أكد كلوب ان مشاركة النجمين مع منتخبي بلادهما امر لا يمكن النقاش فيه وبالتالي علينا التعايش مع هذا الامر وايجاد حلول و سنجدها.

اما الأسترالي بوستيج اوجلو المدير الفني لفريق توتنهام فقد شدد على أهمية البطولتين لجماهير ولاعبي قارتي افريقيا وآسيا قائلا : عندما نتحدث عن كأس الأمم الأوربية فإن الكل يكون مدرك لأهمية البطولة ولذلك على الكل في أوربا ان يعرف ان امم افريقيا وكأس اسيا مماثلة لها على المستوى القومي في هاتين القارتين .

وبعد أعلان المديرين الفنيين للمنتخبات الافريقية تكشفي اسماء الاعبين الذين سيغيبون عن الاندية الانجليزية وجاءت على النحو التالي :

بورنموث ( لاعبين ) : دانجو واتارا ( بوركينا فاسو ) و انتونين سيمينو ( غانا ) .

أرسنال ( ٣ لاعبين ) : محمد النني ( مصر ) و توماس بارتي ( غانا ) و تاكاهيرو تومياسو ( اليابان ) .

ليفربول ( لاعبين ) : محمد صلاح ( مصر )

و واتارو ايندو ( اليابان ) .

استون فيلا ( لاعب واحد ) : بيرتراند تراوري ( بوركينا فاسو ) .

برينتفورد ( ٤ لاعبين ) : سامان خودوس ( ايران ) و كيم جي سو ( كوريا الجنوبية ) و فرانك اونياكا ( نيجيريا ) و ايوان وياسا ( الكونغو الديمقراطية ) .

برايتون : سيمون ادينجرا ( كوت ديفوار ) و طارق لامبتي ( غانا ) .

بيرنلي : باسيلو راينو ( غينيا الأستوائية) .

تشيلسي ( لاعب واحد ) :نيكولاس جاكسون ( السنغال ) .

كريستال بالاس ( لاعبين ) : شيخ دوكوريه ( السنغال ) و اندريه ايو ( غانا ) .

ايفرتون ( لاعب واحد ) : أدريسا جاي ( السنغال ) .

فولهام ( ثلاثة لاعبين ) : فودي بالو تراوري ( السنغال ) و كالفين باسي ( نيجيريا ) و اليكس ايوبي ( نيجيريا ) .

لوتون تاون : عيسى كابوريه ( بوركينا فاسو ) .

مانشيستر يونايتد ( ٣ لاعبين ) : سفيان أمرابط ( المغرب ) و اندريه اونانا ( الكاميرون ) و امادو دياللو ( كوت ديفوار ) .

نوتنجهام فوريست ( ٦ لاعبين ) : اولا ايانا ( نيجيريا) و سيرج اوريه ( كوت ديفوار ) و ويلي بولي ( كوت ديفوار ) و شيخ كوياتيه ( السنغال ) و موسى نياكيتيه ( السنغال ) و ابراهيم سنجاري ( كوت ديفوار ) .

شيفيلد يونايتد ( لاعبين ) : ياسر لاروسي ( الجزائر ) و أنيس بن سليمان ( تونس ) .

توتنهام : بيسوما ( كوت ديفوار ) و سون هيون مين ( كوريا الجنوبية ) و باب سار ( السنغال ) .

ويستهام يونايتد: نايف اكرد ( المغرب ) و محمد قدوس ( غانا) .

ولفرهامبتون ( أربعة لاعبين ) : هوانج هي شان ( كوريا الجنوبية ) و جاستين هوبنر ( إندونيسيا) و رايان نوري ( الجزائر) و بوبكر تراوري ( مالي ) .

ولا يوجد لاعبين في كل من مانشيستر سيتي و نيوكاسل .