محمد بركات: موديست كان نقطة فاصلة وأرقام وسام أبوعلى جيدة

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد بركات، نجم الكرة المصرية السابق، إن الفرنسي أنتوني موديست، كان نقطة فاصلة لصالح الأهلي أمام فيوتشر في السوبر المصري.

وقال محمد بركات، في تصريحات على قناة «المحور»: «مشاركة موديست في مباراة مودرن فيوتشر كانت نقطة فاصلة في تتويج النادي الأهلي بكأس سوبر الأبطال».

وأضاف: «التقارير تتحدث عن احتمالية انتقال وسام أبوعلى، لاعب سيريوس السويدي، إلى الأهلي.. هو لاعب صغير في السن، وفلسطيني الجنسية، لذا يمكن تسجيله في قائمة الأهلي كلاعب محلي».

وتابع: «أرقام وسام أبوعلى جيدة هذا الموسم، ونسبة أهدافه هذا الموسم جيدة، حيث سجل 10 أهداف وصنع هدفًا آخر في 16 مباراة».

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: «وكيل أعمال وسام أبوعلى يأمل في أن يفي النادي السويدي بوعوده بأن يوافق على العروض الخارجية».