هل يكسر كريستيانو رونالدو رقم حمدالله التاريخي قبل نهاية 2023 ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يتطلع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمواصلة الأرقام القياسية قبل نهاية العام الميلادي الحالي، وفي هذه المرة بتحطيم رقم تاريخي يمتلكه عبدالرزاق حمدالله في الدوري السعودي.

عبدالرزاق حمدالله سجل اسمه في سجلات الدوري السعودي، في 2019، حينما سجل 35 هدفًا في عام ميلادي كامل وهو ما يطمح كريستيانو رونالدو في تحطيمه قبل نهاية 2023، وذلك عند مواجهة التعاون.

كريستيانو رونالدو يأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد الأهداف المسجلة في عام ميلادي كامل بواقع 33 هدفًا بالتساوي مع المهاجم السوري عمر السومة الذي سجل أهدافه في 2016.

ويفصل رونالدو عن معادلة حمدالله هدفين فقط والانفراد بالرقم التاريخي ثلاثة أهداف وهو ما يتعين عليه فعله أمام التعاون بتسجيل “هاتريك”.

وكان النجم البرتغالي قد سجل هدفين في كلاسيكو النصر والاتحاد في الجولة الماضية وقاد فريقه لفوز كاسح بخماسية مقابل هدفين.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافي العالم في عام 2023 بواقع 53 هدفًا بمختلف المسابقات متفوقًا على كيليان مبابي وهاري كين.

وتتمثل أهداف كريستيانو رونالدو في 33 هدفًا بالدوري السعودي و6 أهداف في البطولة العربية، وثلاثة في دوري أبطال أسيا وهدف في كأس الملك و10 أهداف مع المنتخب البرتغالي.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي، وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضية.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الهلال متصدر المسابقة.