شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب تنزانيا يصل القاهرة اليوم استعداداً لمواجهة مصر ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل بعثة منتخب تنزانيا إلى القاهرة اليوم، السبت، لخوض معسكر مغلق حتى موعد مواجهة الفراعنة وديا يوم 7 يناير المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم 7 يناير المقبل بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.