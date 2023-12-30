شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحفز ثنائى الزمالك بعد الاستبعاد من قائمة نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل معتمد جمال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلساته التحفيزية مع الثنائى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب تونس والتى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وطالب معتمد جمال الثنائى التونسى بغلق صفحة استبعادهما من قائمة نسور قرطاج من أجل التركيز على المرحلة المقبلة مع الفريق الأبيض، وإثبات جدارتهما من خلال الأداء والمستوى الجيد للعودة مجدداً لصفوف منتخب بلادهم فى الفترات المقبلة، الأمر الذى تفهمه اللاعبان جيداً ووعدا بمدربهما بمواصلة التدريبات بكل جدية.

فى سياق آخر، يختبر الجهاز الفني لفريق الزمالك مجموعة من اللاعبين الشباب في وديات الإمارات المقرر إقامتها في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر من خلال بطولتين وبمشاركة 6 فرق هم الوحدة الإماراتى والاتفاق السعودى وام صلال القطرى في البطولة الأولى وووهان الصينى وأهلى جدة السعودى والرجاء المغربى في البطولة الثانية.