شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يحفز ثنائى الزمالك بعد الاستبعاد من قائمة نسور قرطاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل معتمد جمال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلساته التحفيزية مع الثنائى سيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى بعد استبعادهما من القائمة النهائية لمنتخب تونس والتى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.
وطالب معتمد جمال الثنائى التونسى بغلق صفحة استبعادهما من قائمة نسور قرطاج من أجل التركيز على المرحلة المقبلة مع الفريق الأبيض، وإثبات جدارتهما من خلال الأداء والمستوى الجيد للعودة مجدداً لصفوف منتخب بلادهم فى الفترات المقبلة، الأمر الذى تفهمه اللاعبان جيداً ووعدا بمدربهما بمواصلة التدريبات بكل جدية.
ويرغب معتمد جمال المدير الفني للزمالك فى الوقوف على مستوى اللاعبين الشباب، للاطمئنان على مستواهم تمهيداً لضمهم للفريق الأول والاستعانة بهم في الفترة المقبلة وحتى يكونوا نواة للفريق، في ظل الأزمة المالية التي يعانى منها النادى حالياً.
ويستعد الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.
وينافس الزمالك 6 فريق في وديات الإمارات مقسمة إلى ثلاثة في البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.
ويشارك الزمالك في الدورة الثانى والتى ستكون في الفترة من 24 حتى 29 يناير المقبل، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودي.
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