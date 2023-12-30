شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لمنتخب الكرة الشاطئية استعدادا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى اليوم، السبت، معسكرا مغلقا لمدة أسبوع ويستمر حتى 6 يناير المقبل.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 20 لاعبا للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة التى ستقام فى الإمارات فبراير المقبل.

وتضم القائمة الأولى لكاس العالم كلا من:

زيزو الصباح، محمد السيد ،ابراهيم حسن ،مصطفي عبده، أحمد حمدي لبانه ،مصطفى سمير ، اسلام أحمد ،مصطفي أحمد، مصطفي علي صاصا،حسان محمد ، أحمد الشحات ، حسام باولو ، الحسيني طه،هيثم عاطف كوستا ،عبدالرحمن حسن الشافعي،محمد عبدالنبي ، اسماعيل بهجت ،أحمد سليمان إيشا ،محمد السيد أبوالمعاطى،محمود شعبان، يوسف مرتضى ومحمود عماد .

ويحدد مصطفى لطفى القائمة النهائية للاعبين يوم ٥فبراير المقبل طبقا لتعليمات الاتحاد الدولى.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس المرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم التي ستقام في الإمارات فبراير المقبل عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى للبطولة.

وسيواجه الفراعنة منتخبات إيطاليا، الإمارات وأمريكا.

وتأهل منتخب مصر لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثانى ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية التى أقيمت في موزمبيق العام الماضى.