شكرا لقرائتكم خبر عن زد إف سى ضيفاً ثقيلاً على الطلائع فى مواجهة مثيرة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف طلائع الجيش نظيره زد إف سى، فى السابعة مساء اليوم السبت، باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة لن تخلو من الاثارة الكروية نظراً لقوة الفريقين.

وخسر الطلائع من سموحة بهدف دون رد في آخر ظهور له بالمسابقة، فيما حقق زد إف سى فوزاً على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعدما لعب 10 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وفي المقابل، يتصدر زد إف سى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 19 نقطة، بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات ولم يخسر وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 10.

من جهته طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بتصحيح مسار الفريق لاستعادة موقعه في مراكز المقدمة بجدول الدوري ، في المقابل شدد مجدى عبد العاطى المدير الفني لزد اف سى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على صدارة المسابقة بجانب استمرار سجله خالياً من الهزائم.