شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يخشي مفاجآت بلدية المحلة باستاد بتروسبورت فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف إنبى نظيره بلدية المحلة فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها إلا مع صافرة حكم اللقاء.

وحقق إنبى الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور بالمسابقة، فيما خسر بلدية المحلة بهدفين دون رد من البنك الأهلى فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 10 مباريات حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 11.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط بعدما لعب 9 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 15 هدف.

من جانبه طالب تامر مصطفى، المدير الفني، لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه في المربع الذهبى للمسابقة بينما شدد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة على لاعبيه ضرورة إيقاف نزيف النقاط في المسابقة قبل توقفها بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية 2024.