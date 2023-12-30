شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لحسم مصير ناصر ماهر مع مودرن فيوتشر واللاعب يقترب من الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو نادى مودرن فيوتشر جلسة مع ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال الأيام القادمة لحسم موقفه من البقاء فى الفريق أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقترب ناصر ماهر من الرحيل عن الفريق عقب تلقى اللاعب بعض العروض للرحيل في مقدمتهم نادى الزمالك وبعض الأندية المحلية أيضا.

وكان ناصر ماهر قد غاب عن مباريات الفريق في بطولتى السوبر المحلى والكونفدرالية الأفريقية وذلك بسبب استبعاده عقب تأخيره على موعد سفر بعثة الفريق الى ليبيا لمواجهة الهلال الليبى وتوقيع غرامة مالية عليه مما أثار غضب اللاعب ورفضه للعقوبه.

من ناحية أخرى، حصد فريق مودرن فيوتشر جائزة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار ما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى عقب حصد المركز الثانى في بطولة كأس السوبر المحلى في نسخته الجديدة حيث تعرض للهزيمة في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات.