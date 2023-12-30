شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستدرج المقاولون العرب اليوم باستاد السلام فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الاهلى نظيره المقاولون العرب فى الرابعة عصر اليوم، السبت، باستاد السلام فى افتتاح منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، فى مواجهة لن تنقصها الإثارة المتعة الكروية.

وحقق البنك الأهلى فوزاً على بلدية المحلة بهدفين دون رد في آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات حقق الفوز في مباراتين وتلقى الخسارة في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً.

وفى المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 7 نقاط بعدما لعب 9 مباريات، حقق فوزاً وحيداً وأربعة تعادلات، وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 15.

من جهته طالب طارق مصطفى، المدير الفني للبنك الأهلى، لاعبيه بضرورة مواصلة الانتصارات للتخلص من مراكز القاع في المسابقة، بينما شدد طلعت محرم المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه ضرورة خوض كل مباريات الدوري بنظام الكؤوس لحصد الانتصارات المتتالية لتصحيح مسار ذئاب الجبل بالمسابقة.