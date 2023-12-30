شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم زد يدخل دائرة اهتمامات الزمالك فى ميركاتو يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مصطفى زيكو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى زد، دائرة اهتمامات نادى الزمالك فى الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما نجح اللاعب فى تقديم مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام نجوم كبار فى الدورى، فضلاً عن تصدره ترتيب الهدافين برصيد 7 أهداف بالتساوى مع أحمد بلحاج نجم الجونة.

وينتظر مسئولو نادى الزمالك حل أزمة القيد التى اقتربت من الأمتار الأخيرة، تمهيداً لبدء المفاوضات مع نظرائهم فى نادى زد وجس نبضهم حول شراء اللاعب فى الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وتتوفر قناعة داخل نادى زد بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي ببقاء مصطفى زيكو أو رحيله قبل وصول عروض رسمية، فى ظل الأنباء التى ترددت عن رغبة الأهلى والزمالك قطبى الكرة المصرية فى التعاقد مع اللاعب بعد تألقه بشكل لافت للنظر.

وتنتظر إدارة نادي زد وصول عروض رسمية من أجل مناقشتها مع الجهاز الفني بقيادة مجدى عبد العاطى قبل تحديد قرار النادي، خاصة أنه لن يتم البت فى مصير أي لاعب فى الفترة المقبلة دون وجود محادثات رسمية بعيدة عن كلام الوكلاء.