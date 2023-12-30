بعد تتويج الأهلي بالسوبر.. تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعا مع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ظهر أمس الجمعة، لتقييم المرحلة الماضية في كافة المستويات.

وحضر الاجتماع كل من: لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح، زكريا ناصف عضو اللجنة، حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، خالد بيبو مدير الكرة، خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وتضمن الاجتماع الحديث عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة والعمل على توفير كافة عناصر النجاح، حتى يستكمل كولر مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهير النادي.

وكشف موقع "بطولات" أن كولر طلب التعاقد مع ثنائي لتدعيم مركز المهاجم بينهما وسام أبو علي، وآخر محلي.

وأضاف الموقع أن كولر أخطر إدارة الكرة في الأهلي باستمرار المهاجم الفرنسي أنتوني موديست وعدم رحيل اللاعب في يناير المقبل.

كما أبدى المدرب السويسري موافقته على إعارة أحمد عبد القادر حال وجود رغبة من اللاعب في الرحيل لأي نادِ.