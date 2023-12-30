مواعيد مباريات اليوم السبت 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، والقنوات الناقلة والتى تشهد مواجهات بالدوري الإنجليوي والدوري المصري والدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي ضد المقاولون – الساعة 4 عصرا على قناة أون سبورت

إنبي ضد بلدية المحلة – الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت

طلائع الجيش ضد زد- الساعة 7 مساء على قناة أون سبورت



مواعيد مباريات الدوري السعودي

الفتح ضد الأخدود –الساعة 5 مساء على قناة SSC HD

الطائي ضد الاتحاد- الساعة 5 مساء على قناة SSC HD

الشباب ضد الوحدة- الساعة 8 مساء على قناة SSC HD

التعاون ضد النصر- الساعة 8 مساء على قناة SSC HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

لوتون تاون ضد تشيلسي – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا ضد بيرنلي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

كريستال بالاس ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

مانشستر سيتي ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

وولفرهامبتون ضد إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أتلاتنا ضد ليتشي- الساعة 1:30 ظهرا AD SPORTS Premium

كالياري ضد إمبولي – الساعة 4 عصرا AD SPORTS Premium

أودينيزي ضد بولونيا – الساعة 4 عصرا AD SPORTS Premium

هيلارس فيرونا ضد ساليرنيتانا- الساعة 7 مساء AD SPORTS Premium

ميلان ضد ساسولو – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ضد روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التونسي

النجم الساحلي ضد الملعب التونسي- الساعة 3 عصرا

الاتحاد المنستيري ضد الترجي- الساعة 3 عصرا

الإفريقي ضد مستقبل سليمان- الساعة 5:30 مساء