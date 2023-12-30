مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد أحداث اليوم الرياضية عدد من المواجهات المرتقبة في إطار منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي (البريميرليج) الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2023/2024.
جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 ديسمبر 2023
ـ لوتون تاون ضد تشيلسي – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
ـ أستون فيلا ضد بيرنلي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ كريستال بالاس ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ مانشستر سيتي ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ وولفرهامبتون ضد إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN Sports HD
ـ نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ويعتلي ليفربول صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42، بينما يحل آرسنال في الوصافة برصيد 40 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث ب 39 نقطة.
فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب ب 36 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس ب 33 نقطة.
ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي
1- ليفربول 42 نقطة
2- آرسنال 40 نقطة
3- أستون فيلا 39 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 36 نقطة
5- مانشستر سيتي 34 نقطة
6- مانشستر يونايتد 31 نقطة
7- وست هام يونايتد 30 نقطة
8- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
9- برايتون 27 نقطة
10- بورنموث 25 نقطة
11- تشيلسي 22 نقطة
12- وولفرهامبتون 22 نقطة
13- فولهام 21 نقطة
14- برينتفورد 19 نقطة
15- كريستال بالاس 18 نقطة
16- نوتينغهام فورست 17 نقطة
17- إيفرتون 16 نقطة
18- لوتون تاون 15 نقطة
19- بيرنلي 11 نقطة
20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط