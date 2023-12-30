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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - تشهد أحداث اليوم عدد من المواجهات المرتقبة في إطار منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة (البريميرليج) الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2023/2024.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت 30 ديسمبر 2023

ـ لوتون تاون ضد – الساعة 2:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ـ أستون فيلا ضد بيرنلي – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

ـ كريستال بالاس ضد برينتفورد – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

ـ مانشستر سيتي ضد شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ وولفرهامبتون ضد إيفرتون – الساعة 5 مساء beIN Sports HD

ـ نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ويعتلي صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 42، بينما يحل آرسنال في الوصافة برصيد 40 نقطة، ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث ب 39 نقطة.
فيما يحل مانشستر سيتي في المركز الرابع ب 37 نقطة، وتوتنهام خامس الترتيب ب 36 نقطة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز السادس ب 33 نقطة.

ترتيب جدول مسابقة الدوري الإنجليزي
1- ليفربول  42 نقطة

2- آرسنال  40 نقطة

3- أستون فيلا  39 نقطة

4- توتنهام هوتسبير  36 نقطة

5- مانشستر سيتي  34 نقطة

6- مانشستر يونايتد  31 نقطة

7- وست هام يونايتد  30 نقطة

8- نيوكاسل يونايتد  29 نقطة

9- برايتون  27 نقطة

10- بورنموث  25 نقطة

11- تشيلسي  22 نقطة

12- وولفرهامبتون 22 نقطة

13- فولهام  21 نقطة

14- برينتفورد  19 نقطة

15- كريستال بالاس 18 نقطة

16- نوتينغهام فورست  17 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون  15 نقطة

19- بيرنلي  11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد  9 نقاط

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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