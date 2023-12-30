جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، مع العديد من المباريات القوية في ختام منافسات الجولة الـ19 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



جدول مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الأخدود - 5 عصرًا

الطائي × الاتحاد - 5 عصرًا

الشباب × الوحدة - 8 مساءً

التعاون × النصر - 8 مساءً

ـ ترتيب هدافي الدوري السعودي

1ـ كريستيانو رونالدو (النصر): 17 هدفًا.

2ـ ألكسندر ميتروفيتش (الهلال): 16 هدفًَا.

3ـ جورج كيفين نكودو (ضمك): 14 هدفًا.

4ـ فراس البريكان (الأهلي): 11 هدفًا.

5ـ أنديرسون تاليسكا (النصر): 10 أهداف.

6ـ سالم الدوسري (الهلال)، بيرنارد مينساه (الطائي)، مالكوم (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد): 9 أهداف.

7ـ عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد)، أوديون ايجالو (الوحدة)، مراد باتنا (الفتح)، سيرجيو ميلينكوفيتش سافيتش