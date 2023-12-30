شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنتظر نجوم الأهلي بعد تحقيق السوبر وبرونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو النادي الأهلي مكافآت خاصة لصرفها للاعبي الفريق الأحمر بعد حصد بطولة السوبر المصري، بجانب التتويج الميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، عقب الفوز على مودرن فيوتشر برباعية مقابل هدفين في البطولة التي أقيمت بالامارات.

وتنوي إدارة الأهلي صرف مكافآت مجزية للاعبين بعدما نجحوا في تحقيق نتائج قوية خلال المشاركة المشرفة في الظهور للمرة التاسعة بمونديال الأندية بجانب التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، لاسيما بعد الأداء الرجولي الذي ظهر عليه اللاعبين في المباريات الثلاثة لمونديال الأندية بجانب مباراتى سيراميكا ومودرن فيوتشر في بطولة السوبر.

وتخطط إدارة الأهلي لصرف مكافآت اللاعبين في أقرب وقت، لاسيما بعد انتعاش الخزينة الحمراء بمبلغ 2.5 مليون دولار قيمة التتويج بالميدالية البرونزية للبطولة، بجانب 250 ألف دولار قيمة التتويج بالسوبر.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث في قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.