مؤتمر صحفى لفيتوريا اليوم لإعلان تفاصيل معسكر يناير استعدادا لأمم أفريقيا

ويستهدف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصة التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية المقبلة بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق النسخة 34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل، والتى يشارك فيها 24 منتخباً.

طريق منتخب مصر إلى نهائى بطولة أمم أفريقيا لن يكون مفروشًا بالورود، إذ من المنتظر أن يواجه العديد من المنافسات القوية مع أبرز منتخبات القارة السمراء فى رحلة البحث عن اللقب القارى الثامن فى تاريخ الكرة المصرية.

ويقص منتخب مصر مرحلة المجموعة فى بطولة أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى، ثم الصدام مع غانا فى لقاء مرتقب بالجولة الثانية، على أن ينهي مباريات في المجموعة أمام الرأس الأخضر.

وتقام جميع مباريات منتخب مصر في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان، وهو الملعب الذي يتسع لـ33 ألف متفرج.