شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للمنتخب يتابع تأهيل عمر كمال عبد الواحد مع مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الجهاز الطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خط اتصال مع نظيره فى مودرن فيوتشر برئاسة أحمد عيد، للاطمئنان على عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق، والذى تعرض لإصابة خلال مشاركته مع فريقه فى بطولة كأس السوبر المصري، تسببت فى غيابه عن المشاركة فى المباريات.

ويُعد عمر كمال عبد الواحد أحد العناصر المهمة التي يعتمد عليها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة الذي سيُعلن ظهر اليوم، السبت، قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة في أمم أفريقيا المقرر انطلاقها فى كوت ديفوار 13 يناير المقبل.

وأوضح الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي لنادي مودرن فيوتشر أن بعد استكمال الفحوصات وعمل الرنين المغناطيسي جاءت النتائج مطمئنة لحالة اللاعب، وأظهرت وجود إجهاد فى عضلات الساق اليمنى مما يستلزم راحة لمدة أقصاها 10 أيام حرصاً على سلامته خلال الفترة القادمة لوجود العديد من التحديات الهامة مع الفريق والمنتخب الوطني.

من ناحية أخرى، حصد فريق مودرن فيوتشر جائزة مالية تقدر بـ 125 ألف دولار ما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى عقب حصد المركز الثانى في بطولة كأس السوبر المحلى في نسخته الجديدة حيث تعرض للهزيمة في المباراة النهائية أمام النادي الأهلي بنتيجة 4/2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات.