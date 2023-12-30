شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يغادر القاهرة لقضاء إجازة فى سويسرا خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، متوجهاً إلى بلاده لقضاء إجازة هناك تستمر قرابة العشرة أيام، مُستغلاً توقف المنافسات المحلية والقارية بسبب بطولة أمم أفريقيا.

وجاء سفر كولر بعد الاجتماع الذي عقده أمس مع مسئولو النادي الأهلى لمناقشة عدة تفاصيل وأمور فنية خاصة بالفريق، وهو الاجتماع الذي كان سبباً فى إلغاء فكرة سفر كولر من الإمارات إلى سويسرا بعد مشاركة المادر الأحمر في بطولة السوبر المصري.

وعقد مسئولو الأهلى اجتماعًا أمس مع مارسيل كولر في حضور ‏لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ‏وعضوية زكريا ناصف، وفى وجود حسام غالي عضو مجلس ‏الإدارة، ‏وخالد بيبو مدير الكرة، والدكتور خالد الجوادي القائم بأعمال الترجمة.

وخلال ‏اللقاء ناقش المجلس مع المدير ‏الفني تقييم المرحلة الماضية على كافة ‏المستويات، وتطرق إلى احتياجات الفريق خلال الفترة القادمة، والعمل على توفير كل ‏عناصر ‏النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح إليه جماهيره على ‏المستويين المحلي والقاري.