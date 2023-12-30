تشكيل المقاولون العرب المتوقع أمام البنك الأهلي في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي المقاولون العرب بنظيره البنك الأهلي فى المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل المقاولون العرب المتوقع لمباراة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع : فاروقا نور الدين - أحمد علاء - جوزيف أوشايا، لويس هينستروزا.

خط الوسط : أحمد الشيمي - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة".

خط الهجوم : عمر فايد - أمادو نياص - جون أوكلي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط جمعها من خوض 9 لقاءات.



وتنطلق صافرة أحداث مباراة البنك الأهلي والمقاولون في تمام الرابعة عصر اليوم السبت باستاد السلام ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري، فيما تذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 بشكل حصري.