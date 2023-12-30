موعد مباراة تشيلسي و لوتون تاون بالدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لمهمة جديدة اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره لوتون تاون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي، ويحتضنها ملعب "كينلورت رود".

موعد مباراة تشيلسي و لوتون تاون

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 وسيعلق عليها المعلق الرياضي نوفل باشي.

ترتيب تشيلسي و لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة ويبحث عن الانتصار الثاني على التوالي والتقدم في جدول الترتيب ومحاولة التواجد في المربع الذهبي خلال الفترة القادمة.

أما لوتون تاون يسعي لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز على شيفيلد يونايتد في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد للخروج من منطقة الهبوط لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.