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الدوري السعودي.. موعد مباراة النصر والتعاون والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا النصر ونظيره التعاون مساء اليوم، في المواجهة المرتقبة التى تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

 

النصر والتعاون.. موعد المباراة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة 

موعد مباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي

ويتقابل فريق النصر السعودي مع نظيره التعاون في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت ، على استاد مدينة الملك عبدالله في الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

 

 القناة الناقلة لمباراة النصر والتعاون بالدوري السعودي

وتذاع مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي عبر شاشة قناة SSC EXTRA 1 HD ، فيما تنقل مباريات دوري لموسم 2023-2024 على شبكة قنوات SSC

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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