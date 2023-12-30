تشكيل البنك الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه فريق البنك الأهلي نظيره المقاولون العرب عصر اليوم، على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري لموسك 2023 ـ 2024.

تشكيل البنك الأهلي المتوقع لمواجهة المقاولون بالدوري المصري

حراسة المرمي: محمد أبو جبل

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ اسحاقو يعقوبو _ محمود قاعود

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _ محمد هلال _ كريم بامبو _ أحمد ياسر

خط الهجوم: أسامة فيصل

ويخوض فريق البنك الأهلى مواجهة اليوم أمام ذئاب الجبل محتلا المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط جمعها من لعب 10 مباريات.

وتذاع مباراة البنك الأهلي ونظيره المقاولون العرب عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز وتبث لقاءات البطولة عبر شاشتها أون تايم شبورت 1 ، أون تايم سبورت 2 بشكل حصري.