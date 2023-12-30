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موعد مباراة طلائع الجيش وزد اف سي بالدوري المصري والقناة الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يحتضن استاد جهاز مواجهة فريق طلائع الجيش ونظيره زد اف سي، مساء اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة .

 

موعد مباراة طلائع الجيش وزد اف سي بالدوري المصري

ويلتقي فريق طلائع الجيش نظيره زد اف سي فى السابعة مساء اليوم السبت باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة طلائع الجيش وزد اف سي بالدوري المصري

ويذاع لقاء فريق طلائع الجيش وزد اف سي مساء اليوم السبت بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عبر شاشة قناة اون تاين سبورتس 1.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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