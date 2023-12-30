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تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق ضيفًا ثقيلًا اليوم السبت، علي نظيره لوتون تاون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ20 من ، ويحتضنها ملعب "كينلورت رود".

 

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة لوتون تاون

حراسة المرمى: جورجي بيتروفيتش

خط الدفاع: تياجو سيلفا، بينو بادياشيلي، أكسيل ديساسي، ليفي كولويل

وسط الملعب: كونور جالاجير، إنزو فيرنانديز، موسيس كايسيدو

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، كول بالمر، كريستوفر نكونكو

 

 

موعد مباراة تشيلسي و لوتون تاون

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 وسيعلق عليها المعلق الرياضي نوفل باشي.

 

 

ترتيب تشيلسي و لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

يقع فريق تشيلسي في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة ويبحث عن الانتصار الثاني على التوالي والتقدم في جدول الترتيب ومحاولة التواجد في المربع الذهبي خلال الفترة القادمة.

أما لوتون تاون يسعي لمواصلة الإنتصارات بعدما فاز على شيفيلد يونايتد في الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويستعد للخروج من منطقة الهبوط لأول مرة هذا الموسم، حيث يحتل فريق لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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