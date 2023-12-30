مانشستر سيتي "المونديالي" يواجه شيفيلد يونايتد الليلة بحثًا عن الوصافة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا والمتوج مؤخر ببطولة كأس العالم للأندية، لمهمة سهلة مساء اليوم السبت، وذلك حين يستضيف فريق شيفيلد يونايتد في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب الاتحاد معقل السيتي.

وتعد مباراة السيتي اليوم هي الأولي له بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية الذي أحرز لقبه في أول مشاركة له علي حساب فلومينينسي البرازيلي.

مانشستر سيتي يبحث عن خطف وصافة الدوري أمام شيفيلد يونايتد الليلة

يخوض فريق مانشستر سيتي لقاء اليوم أمام شيفيلد ، بحثًا عن مطاردة ليفربول على الصدارة، والقفز إلى المركز الثاني في الترتيب على حساب أرسنال الذي تعرض للخسارة أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد، مساء الخميس.

حيث يتصدر ليفربول جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطتين عن آرسنال الذي يحتل المركز الثاني، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

من المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1.