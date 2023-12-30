كولر يطيح بـ4 لاعبين من الاهلي في يناير.. أسماء نارية

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ملف الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط أكثر من اسم داخل النادي الاهلي بالرحيل عن القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي القادم بعد استبعادهم من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر.

وعلم”كورة 365″ أن كولر استقر بصورة نهائية على رحيل 4 لاعبين عن المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي وهم صلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج وأحمد عبدالقادر.

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وأصبح ديانج قريبًا من الانضمام إلى الدوري القطري إذ اتفق مسؤولو القلعة الحمراء مع نادي قطر القطري بصورة نهائية ويتبقى فقط إرسال العرض الرسمي والتحويل المادي لحسم الصفقة نهائيًا.

في المقابل اقترب محمد الضاوي “كريستو” من الخروج على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور لـ النجم الساحلي عقب رفضه البقاء في الدوري المصري.

بينما صلاح محسن فقد اقترب من الانتقال لـ فيوشتر ضمن صفقة تبادلية لضم عمر كمال عبدالواحد، وأخيرًا يبحث أحمد عبدالقادر عن عروض للرحيل في ظل امتلاكه عرضًا من نادي سموحة.