الاهلي يحسم تجديد تعاقده مع محمد هاني.. كواليس جديدة

كشف أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الاهلي عن اخر التطورات بخصوص تجديد عقد اللاعب محمد هاني ظهير أيمن المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

ووافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الاهلي على تجديد عقد اللاعب محمد هاني في الفترة القادمة خاصًة أنه يمثل ركيزة أساسية في تشكيل المارد الأحمر بالمباريات الأخيرة.

وقال أحمد عوض في تصريحات تليفزيونية ” الاهلي سيعلن عن تجديد وتمديد التعاقد مع محمد هاني خلال الأيام القليلة القادمة بصورة رسمية عقب حسم كافة الأمور مع اللاعب”.

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وشدد” الاهلي يضم جعبة كبيرة من النجوم على أعلى مستوى بمختلف المراكز والتعاقدات تعتبر تحديث في القلعة الحمراء ناءً على ترشيح من جانب لجنة الإسكاوتنج، ويتم عرض الأمر على المشرف العام على الكرة”.

وأوضح” حسم الأمر سيكون في النهاية بين الثنائي في تواصل مع مارسيل كولر، لحسم الصفقة الجديدة للنادي”.