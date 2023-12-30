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ترتيب الدوري الإنجليزى قبل انطلاق منافسات الجولة الـ20

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يقام اليوم السبت 30-12-2023 عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدورى الإنجليزى، أبرزها مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، ضد لوتون تاون، مان يونايتد  ضد نوتنجهام فورست.

وقبل انطلاق تلك المنافسات نستعرض ترتيب جدول ترتيب الدورى الذى يتصدره برصيد 42 نقطة، ويأتى بعده أرسنال برصيد 40 نقطة، ثم أستون فيلا فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

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ترتيب الدورى الإنجليزى قبل انطلاق الجولة ٢٠

1- ليفربول 42 نقطة

2- آرسنال 40 نقطة

3- أستون فيلا 39 نقطة

4- مانشستر سيتي 37 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 36 نقطة

6- وست هام يونايتد 33 نقطة

7- مانشستر يونايتد 31 نقطة

8- برايتون 30 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

10- تشيلسي 25 نقطة

11- وولفرهامبتون 25 نقطة

12- بورنموث 25 نقطة

13- فولهام 21 نقطة

14- برينتفورد 19 نقطة

15- كريستال بالاس 18 نقطة

16- نوتينجهام فورست 17 نقطة

17- إيفرتون 16 نقطة

18- لوتون تاون 15 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 9 نقاط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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