موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي.. والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس نظيره فريق روما، اليوم السبت، على ملعب أليانز، ضمن منافسات الجولة ١٨ من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويسعى يوفنتوس لتجاوز عقبة روما من أجل تضييق الخناق على إنتر ميلان في صدارة ترتيب الكالتشيو.

بينما يطمح روما في العودة بالثلاث نقاط من معقل اليوفي لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز السابع برصيد ٢٨ نقطة.

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موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي، في تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 بتوقيت السعودية، والساعة 11:45 بتوقيت الإمارات.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفتنوس ضد روما في الدوري الإيطالي

تُذاع مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة أبوظبي الرياضية، حيث تنقل قمة الجولة بين يوفنتوس وروما عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام روما

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: غاتي، بريمر، دانيلو.

خط الوسط: ماكيني، ميريتي، لوكاتيلي، رابيو، كوستيك.

الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش.

تشكيل روما المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمى: باتريشيو.

الدفاع: مانشيني، يورينتي، نديكا.

خط الوسط: كريستنسن، كريستانتي، باريديس، بوف، زاليفسكي.

الهجوم: الشعراوي، لوكاكو.