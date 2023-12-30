موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي.. والتشكيل المتوقع

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي نظيره فريقه شيفيلد يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة ١٩ من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم للاقتراب من صدارة الترتيب الدوري الإنجليزي الذي يحسمها ليفربول بـ ٤٢ نقطة وبفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف.

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ويأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد ٣٧ نقطة خلف أستون فيلا الثالث بـ٣٩، بينما يقبع شيفيلد يونايتد في المركز الأخير برصيد ٩ نقاط.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت، الموافق 30 ديسمبر، على ملعب الاتحاد، وستنطلق المباراة في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، وستكون فرصة لمشجعي مانشستر سيتي لمتابعة تلك المباراة المهمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر، جون ستونز، أكانجي، آكي.

خط الوسط: رودري، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا.

الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، ألفاريز.