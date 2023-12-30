بعد تجدد مفاوضات ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يحسم موقفه من تجديد عقد مبابى

تسود حالة من التفاؤل داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن بقاء كيليان مبابي نجم وهداف الفريق وتجديد عقده داخل حديقة الأمراء.

وتصدرت صورة مبابي غلاف صحيفة “ليكيب”، وأرفقتها بعنوان “تفاؤل باريسي”، حيث كتبت: “في غضون يومين سيكون مبابي حرا في التوقيع لأي ناد يرغب في ارتداء قميصه في الموسم المقبل”.

وتابعت: “يعتقد مسئولو سان جيرمان أن لديهم فرصة جيدة للاحتفاظ بمبابي بعد نهاية تعاقده، مثلما حدث في 2022”.

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وأكدت أن حالة التفاؤل تحولت إلى شعور بالثقة لدى مسؤولي سان جيرمان، في الفترة الأخيرة بشأن تجديد عقد كيليان مبابي.

وأشارت: “ما يزال مصير مبابي مجهولا مع علم الإدارة الباريسية بالاهتمام القوي لنادي ريال مدريد بالتعاقد معه”.

وواصلت الصحيفة: “الإدارة الباريسية لا تشعر بالقلق أو حاجتها للدخول في مفاوضات مكثفة لوجود بند يسمح بتمديد تعاقد مبابي لموسم إضافي”.

وأوضحت: “يتبقى تفاصيل صغيرة لإقناع اللاعب بتجديد عقده، بينما يضعه فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، كأولوية للتعاقدات في صيف 2024”.

وختمت “ليكيب” تقريرها بأن ريال مدريد لم يعد مهووسا بضم مبابي، ولا يعتبرون الصفقة ركيزة أساسية في مشروعه الرياضي.