"نبحث عن حقوقنا".. وكيل فرجاني ساسي يكشف تفاصيل التحرك ضد الزمالك ويطالب بهذا المبلغ



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مهند عون، وكيل أعمال التونسي فرجاني ساسي، نجم نادي الزمالك السابق تفاصيل التحرك ضد الزمالك للحصول على المستحقات المتأخرة للاعب التونسي.

وقال مهند في تصريحات خاصة لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تقدمنا بشكوى ضد نادي الزمالك، وحصلنا على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقيمة 700 ألف دولار".

وأوضح: "نسير حاليا بالخطوات التي تجعلنا نحصل على حقوقنا، والموضوع بالكامل مع فيفا".

أكمل: "لم يحدث أي تواصل معنا من جانب الزمالك إلى هذه اللحظة، ولا توجد مشكلة في الجلوس مع مسؤولي نادي الزمالك، والحديث عن حل للحصول على المستحقات".

وأتم تصريحاته: "سيقوم نادي الزمالك بالاستئناف على العقوبة في الأيام القادمة، حتى لا تؤثر على إيقاف القيد مرة أخرى".