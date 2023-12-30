"تنازل عن مبلغ كبير".. الكشف عن كواليس انتقال إمام عاشور للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام عوض، عضو شركة النادي الأهلي تفاصيل انتقال إمام عاشور ومدى صعوبة التفاوض معه.

وقال عوض خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "الأمور الفنية هي قرارات تخص محمود الخطيب رئيس النادي ومارسيل كولر المدير الفني، ومن الوارد أن ترشح شركة الكرة أسماءً ولدينا فريق كشافة لترشيح الصفقات، والقرارات النهائية للخطيب والمدير الفني ولجنة التخطيط".

وأضاف: "ضم وسام أبو علي؟ نعلن في وسائل الإعلام ولا نخفي شيئا، وعندما ننهي المفاوضات مع أي لاعب سنعلن بشكل رسمي".

وتابع: "حدث تواصل بين إمام عاشور بعد احترافه في ميتيلاند الدنماركي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، ووجدنا رغبة منه في الانتقال للأهلي، وهنا جاء الدور الفني وعقد الخطيب اجتماعا مع كولر وعقب الاتفاق على ضمه تم إبلاغنا من أجل بدء المفاوضات".

واختتم: "لم نتواصل مع اللاعب وهو في الزمالك، المفاوضات معه كانت سهلة جدا ومع ناديه كانت صعبة، وتنازل عن عائد مادي كبير لينضم إلى الأهلي".

وانتقل إمام عاشور إلى الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الماضية، من ميتلاند الدنماركي.

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