الارشيف / اخبار الرياضه

سأفعل كل شيء للمغادرة".. وسام أبو علي يلمح بالانتقال للأهلي

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفلسطيني وسام أبو علي عن مصيره مع نادي سيريس السويدي، خلال الفترة المقبلة بعد تقديم عرضا من النادي الأهلي لضمه

قال وسام أبو علي في تصريحات الصحيفة Tipsbladet الدنماركية: "أنا سعيد جدًا بالوقت الذي أمضيته في سيريوس حتى الآن، أحب النادي والموظفين وجميع الأشخاص المحيطين بالنادي".

أضاف "أبو علي": "لكنني أيضًا في مرحلة من مسيرتي حيث إذا حدث الشيء الصحيح، فسوف أفعل كل شيء للمغادرة بالطبع مقابل سعر عادل لسيريوس".

أوضح: "لقد مررت بالكثير طوال مسيرتي المهنية وحياتي، وأنا الآن في موقف، إذا جاء الشيء الصحيح، آمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا