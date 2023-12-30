سأفعل كل شيء للمغادرة".. وسام أبو علي يلمح بالانتقال للأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث الفلسطيني وسام أبو علي عن مصيره مع نادي سيريس السويدي، خلال الفترة المقبلة بعد تقديم عرضا من النادي الأهلي لضمه

قال وسام أبو علي في تصريحات الصحيفة Tipsbladet الدنماركية: "أنا سعيد جدًا بالوقت الذي أمضيته في سيريوس حتى الآن، أحب النادي والموظفين وجميع الأشخاص المحيطين بالنادي".

أضاف "أبو علي": "لكنني أيضًا في مرحلة من مسيرتي حيث إذا حدث الشيء الصحيح، فسوف أفعل كل شيء للمغادرة بالطبع مقابل سعر عادل لسيريوس".

أوضح: "لقد مررت بالكثير طوال مسيرتي المهنية وحياتي، وأنا الآن في موقف، إذا جاء الشيء الصحيح، آمل أن يتم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".