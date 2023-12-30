شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء جاهز للمشاركة مع الزمالك فى دورتى الإمارات الوديتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة معتمد جمال، على تجهيز محمود علاء مدافع الفريق للمشاركة فى الدورة الودية التي يخوضها الفريق فى الإمارات.

ومن المنتظر أن يشارك الزمالك فى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

وخضع محمود علاء لبرنامج تأهيلى مكثف من أجل الشفاء من الإصابة التي يعانى منها بتورم في أنكل القدم، وأصبح اللاعب جاهزًا للسفر مع بعثة فريقه إلى الإمارات، لاسيما وإن الجهاز الفني خصص برنامج تأهيل خاص للاعب لاستعادة مستواه من الناحية الفنية والبدنية.